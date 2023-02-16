«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون مع «غرف التجارة الهندية»

أبوظبي (الاتحاد)

أكَّد يوسف علي موسليام، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، متانة العلاقات الإماراتية الهندية على مختلف المستويات، والتي نتج عنها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال العام الماضي، وكان من أهم مستهدفاتها زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 120% من 45 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الأعمال الذي نظّمته غرفة أبوظبي في مقرها، مع وفد الأعمال من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي كل من مسعود رحمة المحيربي، أمين الصندوق، وسعيد غمران الرميثي، نائب أمينِ الصندوق، ونور التميمي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

ومن الجانب الهندي، ترأست الدكتورة جافينا شادها، مساعد أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، الوفد الهندي التجاري الذي ضم نحو 30 شركة تجارية.