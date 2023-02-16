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مناولة 3 توربينات عاملة بالغاز في مرافئ الفجيرة

مناولة 3 توربينات عاملة بالغاز في مرافئ الفجيرة
17 فبراير 2023 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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تمكنت مرافئ الفجيرة، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، من مناولة ثلاثة توربينات عاملة بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية تعد من أكبر التوربينات المستخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن إطار مساهمتها في تنفيذ مشروع محطة الفجيرة «إف 3» للكهرباء.
وتعد هذه الشحنة واحدة من أكبر الشحنات وأعلاها من حيث القدرات الفنية والتي تتم مناولتها في المنطقة، إذ شهدت العملية شحن ثلاثة توربينات عاملة بالغاز تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة ويزن كل منها 528 طناً، ويبلغ طولها 13.85 متراً، وعرضها 6.12 متر، وارتفاعها 5.98 متر.
ونظراً لطبيعة المشروع، تولى فريق من خبراء العمليات والسلامة يتمتع بأعلى درجات التخصص والمهارة، جميع الجوانب المتعلقة بالتخطيط والتحضير لوصول الشحنة بهدف ضمان المناولة والتسليم الناجحين لهذه العناصر الرئيسية لمحطة الفجيرة. وكانت شركة «ماموت» المتخصصة في هندسة العمليات الخاصة بالحمولات الثقيلة ونقلها مسؤولة عن استلام ونقل وتركيب هذه المكونات الضخمة.
ومن المقرر أن تدخل محطة الفجيرة «إف 3» لتوليد الطاقة الكهربائية المرحلة التشغيلية في عام 2023، وستكون أكبر محطة ذات دورة مركبة لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستتمتع بالقدرة على توليد طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات 380 ألف منزل في جميع أرجاء الدولة.
وأشار عبدالعزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة إلى أن النجاح الذي حققه فريق عمل مرافئ الفجيرة في مناولة شحنة التوربينات يعد خطوة مهمة على طريق تنفيذ وإتمام مشروع محطة الفجيرة «إف 3» لتوليد الطاقة الكهربائية. 
وقال: «لقد تمت مناولة الشحنة خلال وقت قياسي، مع مراعاة أعلى مستويات السلامة والكفاءة أثناء العمل».

مرافئ الفجيرة
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