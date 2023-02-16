«الاتحاد للطيران» تدشن رحلات بين أبوظبي ولشبونة

أبوظبي (وام)

أعلنت الاتحاد للطيران تدشين رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة، اعتباراً من الثاني من شهر يوليو 2023، في إطار خطتها لتوسعة شبكة وجهاتها لموسم الصيف خلال العام الجاري 2023. ومع حلول الصيف، يمكن للمسافرين الذين يتطلعون لقضاء عطلة صيفية مميزة في العاصمة البرتغالية، حجز واحدة من الرحلات الأسبوعية الثلاث الجديدة المقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسرّنا أن نوفّر لضيوفنا الكرام خيارات سفر أكثر ملاءمة إلى واحدة من أكثر الوجهات الصيفية رواجاً والتي ستنضم إلى شبكة وجهاتنا للمرة الأولى خلال صيف 2023».

وإلى جانب إطلاق خدمة الرحلات إلى لشبونة، تعتزم الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها الموسمية الصيفية إلى مالقة المدينة الساحلية الإسبانية، وجزيرة ميكونوس اليونانية. وستسيّر «الاتحاد للطيران» رحلتين في الأسبوع إلى مالقة أيام الأربعاء والأحد، اعتباراً من 18 يونيو 2023.