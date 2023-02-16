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4 رحلات يومياً لـ «طيران الإمارات» إلى القاهرة

طائرة طيران الإمارات A380
16 فبراير 2023 21:28

دبي (الاتحاد) ترفع طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى القاهرة إلى 4 رحلات يومياً اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل. وتوفر زيادة الرحلات خيارات أكبر أمام العملاء في مصر للسفر من وإلى دبي وعبرها، وفق جداول زمنية مختلفة وفرصة للاستمتاع بتجربة مميزة لطائرة الإمارات A380.ويعني تعزيز العمليات أن طيران الإمارات ستشغل أربع رحلات يومياً إلى القاهرة، ثلاث منها بطائراتها العملاقة A380 والرابعة بطائرة بوينج 777. وبذلك تتمتع القاهرة بأعلى معدل تشغيل لخدمات طائرة الإمارات A380 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسهم توفير سعة مقعدية أكبر، بإضافة أكثر من 2200 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه، في تلبية الطلب القوي والمتنامي على خط دبي/ القاهرة، كما يدعم انتعاش السياحة في مصر. وتعمل الرحلة «ئي كيه 921» الآن يومياً، حيث تغادر دبي في الساعة 12:00 ظهراً، لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة 2:15 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 922» فتقلع من القاهرة في الساعة 4:15 عصراً لتصل مطار دبي الدولي في الساعة 9:45 ليلاً. وسوف تغادر رحلة طائرة الإمارات الثالثة بطائرة A380 «ئي كيه 925» دبي في الساعة 8:40 مساءً وتهبط في مطار القاهرة الدولي في الساعة 10:55 ليلاً. أما رحلة العودة «ئي كيه 926»، فتغادر القاهرة بعد منتصف الليل بـ 40 دقيقة، وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 6:10 صباحاً.

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