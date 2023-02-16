الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مجلس «الشارقة القابضة» يوافق على تعديل النظام الأساسي

مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة خلال الاجتماع
16 فبراير 2023 21:26

الشارقة (الاتحاد) ناقش اجتماع مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، توصيات لجنة الشؤون المالية والإدارية، ومستجدات أسواق متاجر، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مجمع الزاهية الرئيسي، ووافق على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون المرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2021، والتوصية للجمعية العمومية باعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وما يستجد من أعمال. حضر الاجتماع، كل من وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، وعلي عبد المجيد العبدالله، نائب الرئيس، أحمد إبراهيم الشامي، عضو المجلس، سعيد سلطان بالجيو السويدي، عضو المجلس، وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة. وقال وليد الصايغ في بيان: «نعتز بما حققناه في مسيرة الشركة من إنجازات ونجاحات لافتة ومهمة، في مختلف المشاريع التي عملنا عليها، وهي بكل وضوح جاءت وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة المفضلة للإقامة والسياحة والعمل، وضمان تماشيها مع أعلى معايير الجودة». وأعرب الصايغ عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة والفرق العاملة في المشاريع التابعة للشركة كافة، وموظفي الوحدات التابعة للشركات على هذه الإنجازات، مؤكداً أن «الشارقة القابضة» تتطلع دائماً إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان الشارقة.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد يفتتح أعمال المؤتمر الرقابي الأول
موارد الشارقة تدعم «الأسر المنتجة»
الشارقة
شركة الشارقة القابضة
آخر الأخبار
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©