مجلس «الشارقة القابضة» يوافق على تعديل النظام الأساسي

الشارقة (الاتحاد) ناقش اجتماع مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، توصيات لجنة الشؤون المالية والإدارية، ومستجدات أسواق متاجر، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مجمع الزاهية الرئيسي، ووافق على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون المرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2021، والتوصية للجمعية العمومية باعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وما يستجد من أعمال. حضر الاجتماع، كل من وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، وعلي عبد المجيد العبدالله، نائب الرئيس، أحمد إبراهيم الشامي، عضو المجلس، سعيد سلطان بالجيو السويدي، عضو المجلس، وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة. وقال وليد الصايغ في بيان: «نعتز بما حققناه في مسيرة الشركة من إنجازات ونجاحات لافتة ومهمة، في مختلف المشاريع التي عملنا عليها، وهي بكل وضوح جاءت وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة المفضلة للإقامة والسياحة والعمل، وضمان تماشيها مع أعلى معايير الجودة». وأعرب الصايغ عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة والفرق العاملة في المشاريع التابعة للشركة كافة، وموظفي الوحدات التابعة للشركات على هذه الإنجازات، مؤكداً أن «الشارقة القابضة» تتطلع دائماً إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان الشارقة.