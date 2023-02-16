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الاقتصادي

«إعمار» تطلق مشروع «الواحة» بقيمة 25 مليار درهم

محمد العبار
16 فبراير 2023 21:25

قال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، إن المجموعة بصدد إطلاق مشروع جديد في دبي بقيمة 25 مليار درهم. وأضاف في تصريحات لقناة أبوظبي اليوم أن المشروع الذي يطلق عليه اسم «الواحة» يقع بالقرب من منطقة المرابع العربية وسيتم إطلاقه خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهرين. وأوضح أن الشركة انتهت من جميع الأعمال التي تسبق عملية إطلاق المجمع السكني الراقي. وأضاف أن الشركة تدرس أيضاً إطلاق مركز تجاري بمفهوم جديد كلياً يوفر تجربة مثالية للزوار، حيث تدرس الشركة 6 أفكار ليتم تحديد المشروع خلال شهرين وتصل تكلفة المشروع نحو 8 مليارات درهم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عقارات دبي
إعمار العقارية
تلفزيون أبوظبي
محمد العبار
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