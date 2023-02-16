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الاقتصادي

مجمع دبي للعلوم مقراً لـ«أسترازينيكا»

خلال توقيع الاتفاقية
16 فبراير 2023 21:23

دبي (الاتحاد) أعلنت شركة «أسترازينيكا» العالمية المتخصّصة في صناعة الأدوية عن خطتها لافتتاح مكاتب خضراء جديدة في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، والتي من المقرر افتتاحها في الربع الثالث من العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وأجندة أسترازينيكا العالمية للاستدامة، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة «نحن الإمارات 2031» و«عام الاستدامة». وسوف تتوافق المكاتب الجديدة لشركة أسترازينيكا بتصميمها وهيكلية بنائها والمواد المستخدمة في تشييدها مع متطلبات الفئة البلاتينية لمعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (ليد) التي وضعها المجلس الأميركي للأبنية الخضراء. ويُعدّ نظام تصنيف المباني الخضراء أحد أكثر الأنظمة استخداماً حول العالم ومؤشّراً على المباني الصديقة للبيئة والفعّالة من حيث الانبعاثات الكربونية. وفقال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم:«نثق تماماً بأنّ انضمام «أسترازينيكا» إلى مجمع أعمالنا المتخصص الذي يضم أبرز الشركات العالمية والإقليمية في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة، سوف يسهم في تعزيز جهودها الصديقة للبيئة في ظلّ سعيها لتحقيق التميّز في مجال الرعاية الصحية». ومن جانبه، قال سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى شركة «أسترازينيكا»:«تطبيقاً لاستراتيجيتنا التي نسعى من خلالها إلى الحدّ نهائياً من انبعاثات الكربون، نتخذ إجراءات صارمة للحدّ من الآثار البيئية والتشجيع على التعاون المستمرّ بين كافة الأطراف المعنية إقليمياً وعالمياً».

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