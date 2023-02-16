الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الشارقة المستدامة» تطلق مبادرة المناطق الزراعية

مجسم مدينة الشارقة المستدامة
16 فبراير 2023 21:21

الشارقة (الاتحاد) كشفت مدينة الشارقة المستدامة، وشركة دايموند ديفلوبرز، عن إطلاق مبادرة استكشفوا المناطق الزراعية، التي تشكل الفعالية الأولى في برنامج مجتمعي يهدف إلى تعزيز التفاعل في المدينة. وصُممت المبادرة لتعريف سكان مدينة الشارقة المستدامة بمفهوم المناطق الزراعية، من خلال أحواض زراعية تتيح لهم زراعة النباتات والخضراوات. وتدعو المبادرة سكان المرحلة الأولى في المدينة للمشاركة في نشاط زراعي في الحدائق الصغيرة المنتشرة في المجمع، وحضور ورش عمل حول تحويل النفايات العضوية إلى سماد وزراعة نباتات وخضراوات مختلفة بما يتناسب مع مناخ إمارة الشارقة. وتشكل المبادرة فعاليةً عائليةً ممتعة تهدف إلى تقليل انبعاثات المدينة والتوعية بمثلث الماء والطاقة والغذاء، وإدارة النفايات، وتعزيز الصحة والرفاهية. وقال يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: "اكتملت عمليات التسليم لأكثر من 110 فيلل بكل سلاسة، ويسعدنا أن نشهد ازدهار مجتمعنا بالسكان، الذين يستفيدون من ميزات عديدة ويستمتعون بالعيش في أول مشروع سكني مستدام في إمارة الشارقة".

أخبار ذات صلة
إطلاق «تحالف الاستدامة»
«رأس الخيمة».. مبادرات خضراء لدعم الاستدامة
الاستدامة
مدينة الشارقة المستدامة
آخر الأخبار
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
محتج لبناني أمام بنك أضرمت فيه النيران احتجاجاً على القيود المفروضة على الودائع (رويترز)
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
مدينة صبراتة الليبية (أرشيفية)
عربي ودولي
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©