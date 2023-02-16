«الشارقة المستدامة» تطلق مبادرة المناطق الزراعية

الشارقة (الاتحاد) كشفت مدينة الشارقة المستدامة، وشركة دايموند ديفلوبرز، عن إطلاق مبادرة استكشفوا المناطق الزراعية، التي تشكل الفعالية الأولى في برنامج مجتمعي يهدف إلى تعزيز التفاعل في المدينة. وصُممت المبادرة لتعريف سكان مدينة الشارقة المستدامة بمفهوم المناطق الزراعية، من خلال أحواض زراعية تتيح لهم زراعة النباتات والخضراوات. وتدعو المبادرة سكان المرحلة الأولى في المدينة للمشاركة في نشاط زراعي في الحدائق الصغيرة المنتشرة في المجمع، وحضور ورش عمل حول تحويل النفايات العضوية إلى سماد وزراعة نباتات وخضراوات مختلفة بما يتناسب مع مناخ إمارة الشارقة. وتشكل المبادرة فعاليةً عائليةً ممتعة تهدف إلى تقليل انبعاثات المدينة والتوعية بمثلث الماء والطاقة والغذاء، وإدارة النفايات، وتعزيز الصحة والرفاهية. وقال يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: "اكتملت عمليات التسليم لأكثر من 110 فيلل بكل سلاسة، ويسعدنا أن نشهد ازدهار مجتمعنا بالسكان، الذين يستفيدون من ميزات عديدة ويستمتعون بالعيش في أول مشروع سكني مستدام في إمارة الشارقة".