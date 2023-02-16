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«كيو» تُطلق مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز»

خلال الإعلان عن إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع «ريم هلز»
16 فبراير 2023 17:42

أطلقت شركة كيو للعقارات، إحدى شركات كيو القابضة، مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز» السكني الفاخر في جزيرة الريم بأبوظبي.وقال ماجد فؤاد عودة، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو القابضة، المالكة لشركة كيو للعقارات: «لقد صُمم هذا المشروع بحيث يشكل تجسيداً لرؤيتنا الهادفة إلى تحقيق الاستدامة، والريادة في جودة الحياة، حيث يوفر المشروع وجهة مفضلة للباحثين عن الرفاهية والإبداع والهدوء في حياتهم اليومية. وصُممت الوحدات السكنية الخاصة بهذه المرحلة لتحقق مستويات هي الأولى من حيث الرحابة الداخلية والخارجية، حتى في الوحدات الأصغر حجماً، بالإضافة إلى الابتكار في التصميم، وتنافسية الأسعار على مستوى الدولة». وتشتمل المرحلة الجديدة على مجمعات سكنية فاخرة عدة تضم تشكيلة من الوحدات السكنية التي تناسب أحجامها وتصاميمها مختلف العائلات والأذواق. وهي تتدرج ابتداءً من 16 فيلا كبيرة فخمة، بتشكيلة 5 و6 و7 غرف نوم تطل مباشرة على الشاطئ الساحر والواجهة البحرية لمياه الخليج. بالإضافة إلى 77 فيلا مستقلة من أربع غرف نوم، 128 فيلا متلاصقة، و372 من منازل التاون هاوس بتصاميم وأحجام مختلفة، وُزعت جميعها ضمن مساحات وحدائق خضراء، وإطلالات رائعة تحيط بها، ومسارات للركض وقيادة الدراجات. وقد جُهزت هذه المجمعات بمراكز للرياضة والترفيه، والأنشطة العائلية المختلفة لحياة الرفاهية.والقاسم المشترك لجميع الوحدات السكنية في مشروع ريم هلز هو الرحابة والفخامة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتُقدم مفهوماً جديداً للحياة الهادئة والمعاصرة والراقية، بالإضافة إلى وجود المشروع في قلب العاصمة أبوظبي. وحول توقعاته لمستوى إقبال العملاء والمستثمرين على الوحدات السكنية في المرحلة الجديدة، قال بين هودسون، الرئيس التنفيذي لشركة كيو للعقارات: «يمكننا قياس الثقة التي وضعها العملاء والمستثمرون في مشروعنا إذا ما أشرنا إلى أن معظم الوحدات السكنية التابعة للمرحلة الأولى والثانية من المشروع قد بيعت بالفعل قبل الإعلان رسمياً عن إطلاقها. ونحن نشعر بالسعادة لهذه الثقة، ونشكر الأخوة المستثمرين كافة، والعملاء، ووكلاء العقارات، على الثقة التي أولوها لـ (كيو العقارية) وللمفهوم الجديد للفخامة الذي يحققه مشروع ريم هلز». ويحتضن مشروع ريم هلز السكني المُسور الأول من نوعه، والذي يتضمّن تلة معمارية وإطلالات خلابة على مياه الخليج، مساحاتٍ طبيعيةً خضراء لمختلف الأنشطة العائلية في بيئة صحية ومستدامة. كما يمكن لساكني المشروع التمتع بالشواطئ الرملية الساحرة، والحدائق الواسعة، والمسارات العديدة المخصصة للمشي وقيادة الدراجات. كما يوفر المشروع الكثير من مرافق الرياضة والترفيه التي تحقق الكفاية والراحة لحياة صحية مليئة بتجارب ممتعة، مع قرب المشروع من وسط العاصمة أبوظبي ومعالمها المهمة العديدة. وكانت «كيو العقارية» قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي بيع الوحدات السكنية كافة للمرحلة الأولى والثانية من مشروع ريم هلز في وقتٍ قياسي، ما يعكس إقبالاً منقطع النظير للعملاء والمستثمرين، وثقة راسخة بمجموعة كيو القابضة ورؤيتها ومنجزاتها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عقارات أبوظبي
جزيرة الريم
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