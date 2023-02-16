«ويز إير أبوظبي» تطلق رحلة يومية إلى المدينة المنورة

أطلقت شركة ويز إير أبوظبي، رحلة يومية إلى المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية.وقال يوهان إيدهاجن، الرئيس، العضو المنتدب لشركة ويز إير أبوظبي: «تتميز المملكة العربية السعودية بمزيج رائع من فرص السفر، ويسعدنا تعزيز قطاع السياحة السعودي من خلال توفير رحلات ميسورة التكلفة إلى المدينة المنورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتعزيز الترابط بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، من خلال توفير تجارب سفر فريدة للمسافرين من عشاق المغامرة عبر خطوط شبكتنا المتنامية. ونتطلع في ويز إير لاستقبال المسافرين قريباً على متن طائراتنا الحديثة والمستدامة».

من جانبه، قال المهندس سفيان عبدالسلام، مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات: «يسُرنا انضمام شركة ويز إير أبوظبي إلى شبكتنا، وذلك برحلات يومية بين المدينة المنورة وأبوظبي، ما يعكس التزام شركة طيبة لتشغيل المطارات باستراتيجيتها الرامية لتوسيع خيارات السفر، إلى جانب تعزيز الربط الدولي لمطار المدينة المنورة الذي يعتبر إحدى البوابات الرئيسية إلى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن توفير بدائل سفر مريحة وبأسعار معقولة للعملاء من المسافرين».