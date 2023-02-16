الذهب يستعيد بعض بريقه مع تراجع الدولار

استعادت أسعار الذهب بعض الزخم اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة مجددا أبقت على توتر المستثمرين.
وبحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1840.94 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير أمس الأربعاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1850.20 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمس الأربعاء، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ الثالث من يناير. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 21.77 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.16 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1479.16 دولار.