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الاقتصادي
النفط يصعد متجاهلاً زيادة المخزونات
موضوعية
16 فبراير 2023 08:34
صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بينما تجاهلت السوق الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأميركية ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب.
وبحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 78.93 دولار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.
كما تلقت الأسعار دعما من توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يوميا في عام 2023.
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المصدر: وكالات
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