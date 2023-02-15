تراجع التضخم في بريطانيا مع بقائه أعلى من 10%

لندن (أ ف ب)

تراجع معدل التضخم في بريطانيا بشكل أكبر الشهر الماضي؛ بفضل انخفاض تكاليف النقل، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، أمس، لكنه ما زال أعلى من المعدل المرتفع بشكل تاريخي والبالغ 10 في المئة.

ويتراجع معدل التضخم حول العالم بعدما سجّل أعلى مستويات منذ عقود العام الماضي مع رفع الحرب الروسية الأوكرانية أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 10.1 في المئة في يناير مقارنة مع معدل 10.5 في المئة في ديسمبر، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات.

وانخفض معدل التضخم في الأشهر الأخيرة من ذروة بلغت أكثر من 11 في المئة في أكتوبر، وهي نسبة تم بلوغها على خلفية النقص في إمدادات السلع والخدمات مع إعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد».