الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

تراجع التضخم في بريطانيا مع بقائه أعلى من 10%

تراجع التضخم في بريطانيا مع بقائه أعلى من 10%
16 فبراير 2023 01:50

لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
5 أطفال لوالدين بولنديين لديهما 7 أبناء
أنور قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً

تراجع معدل التضخم في بريطانيا بشكل أكبر الشهر الماضي؛ بفضل انخفاض تكاليف النقل، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، أمس، لكنه ما زال أعلى من المعدل المرتفع بشكل تاريخي والبالغ 10 في المئة.
ويتراجع معدل التضخم حول العالم بعدما سجّل أعلى مستويات منذ عقود العام الماضي مع رفع الحرب الروسية الأوكرانية أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 10.1 في المئة في يناير مقارنة مع معدل 10.5 في المئة في ديسمبر، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات.
وانخفض معدل التضخم في الأشهر الأخيرة من ذروة بلغت أكثر من 11 في المئة في أكتوبر، وهي نسبة تم بلوغها على خلفية النقص في إمدادات السلع والخدمات مع إعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد».

التضخم
التضخم في بريطانيا
بريطانيا
معدل التضخم
آخر الأخبار
من طاجيكستان
عربي ودولي
وفاة 15 طاجيكياً بسبب الانهيارات الجليدية
اليوم 15:48
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
الرياضي
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
اليوم 15:45
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©