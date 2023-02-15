عطل كمبيوتر يلغي رحلات «لوفتهانزا»

برلين (أ ف ب، رويترز)

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الجوية الألمانية، أمس، أن عطلاً معلوماتياً أرغمها على إلغاء وإرجاء رحلات لمختلف الشركات المملوكة لها.

ولم تحدد الشركة على الفور المطارات التي تأثرت بذلك، لكن لوحة الهبوط في مطار فرانكفورت أظهرت عدداً من الرحلات الملغاة.

وكتبت الشركة في تغريدة «حالياً، يطال عطل معلوماتي خطوط مجموعة لوفتهانزا».

أضافت «يتسبب ذلك في إرجاء وإلغاء رحلات. نأسف للإزعاج الذي يسببه ذلك لركابنا».

«لوفتهانزا» أكبر مجموعة خطوط طيران في أوروبا. وتملك أيضاً خطوط يورو وينغز وسويس وبراسلز والخطوط النمساوية.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا لوكالة فرانس برس «حتى الآن، لسنا متأكدين مما إذا كانت (مجموعة) لوفتهانزا هي الوحيدة المتضررة».

من جهة أخرى، قالت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت أكبر مطار في ألمانيا، في بيان أمس، إن الإضرابات المزمعة في سبعة مطارات ألمانية غداً الجمعة ستتسبب في «تعطل كبير».

ودعت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات (فيردي)، أمس، العاملين في سبعة مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة قائلة، إن جهود التفاوض الجماعية لم تسفر عن تقدم يذكر.

وذكرت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت في البيان «يوم الجمعة سيحدث تعطل كبير في حركة النقل الجوي بسبب ذلك (الإضراب)».

ومر عبر مطار فرانكفورت في 2022 نحو 48 مليون مسافر.