الصين تقود نمو الطلب على النفط في 2023

لندن (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن خففت القيود المرتبطة بجائحة «كورونا». وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط «من المتوقع ان تنكمش إمدادات «أوبك بلس» في ظل ضغط العقوبات على روسيا». وتابعت الوكالة «يبدو أن إمدادات النفط العالمية ستفوق الطلب في النصف الأول من 2023، لكن التوازن قد يتحول سريعاً إلى عجز مع تعافي الطلب ومع توقف بعض الإنتاج الروسي».

وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يومياً في 2023، وأن يأتي الطلب على 900 ألف برميل منها من الصين.

وتأتي هذه التقديرات بزيادة مئة ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي بارتفاع لمستوى قياسي عند 101.9 مليون برميل يومياً.

وأضافت الوكالة أنه مع تعافي السفر الجوي بدعم من انحسار «الجائحة» سيشكل وقود الطائرات دعامة مركزية في انتعاش الطلب العالمي.