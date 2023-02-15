أبوظبي تطلق منصة لتسريع نموّ شركات «الويب 3» الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «هب71» منظومة «Hub71+ Digital Assets»، المتخصّصة في «الويب 3» ستتيح الفرصة أمام شركات «الويب 3» الناشئة وتقنيات «البلوك تشين» في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من تمويل تفوق قيمته الملياري دولار.

وتهدف منصة «Hub71+» المتخصّصة إلى تنمية قطاعات تكنولوجية معيّنة، حيث ستكون «Hub71+ Digital Assets» أول منظومة يتمّ إطلاقها، وستركّز على الاستفادة من كامل إمكانات «الويب 3» وتنمية الأصول الرقمية.

ويعدّ «الويب 3» نتيجة تطوّر «الإنترنت» وتحوّله إلى مساحة إلكترونية لامركزية مبنيّة بشكل متزايد على ابتكارات، مثل تكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقات «الميتافيرس». وتستفيد كلّ من شركات الويب الناشئة في مراحل تأسيسها الأولى والشركات التي تفوق قيمتها المليار دولار من إمكانية التوسّع عالمياً من خلال منظومة «Hub71+ Digital Assets»، حيث ستتاح لها المشاركة في مجموعة من البرامج والمبادرات، بالإضافة إلى التواصل مع شبكة واسعة من الشركاء المؤسسيين والحكوميين والمستثمرين المعنيّين بـ«الويب 3» في دولة الإمارات والعالم.

«هب 71»

وتتخذ المنظومة الجديدة من «Hub71» مقراً لها في سوق أبوظبي العالمي حيث يمكن لشركات «الويب 3» الناشئة العمل ضمن بيئة تنظيمية تقدمية توفّر بنية «بلوك تشين» وأصول افتراضية عالمية المستوى.

وسيصبح كلّ من بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم و«FABRIC» ومركز أبوظبي الأول للأبحاث والابتكار التابع للبنك، شريكين رئيسين لمنظومة «Hub71+ Digital Assets». وسيحدّد بنك أبوظبي الأول الشركات الناشئة الرائدة في مجال «الويب 3»، وأبرز روّاد الأعمال والتكنولوجيات المتطورة لدعم مساعي أكبر بنك في دولة الإمارات على إعادة تصوّر جديد للخدمات المالية في «الميتافيرس».

وتعاونت «Hub71» مع مجموعة متنوّعة من الشركاء وشركات «الويب 3» التي تشكّل جزءاً من منظومة «Hub71+ Digital Assets».

كما تسهم منظومة «Hub71+ Digital Assets» في دعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدّل يفوق الـ 20 في المائة خلال 10 سنوات.

وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»: نتطلّع من خلال إطلاق منظومة «Hub71+ Digital Assets» نحو المستقبل، حيث تعكس هذه الخطوة انفتاح أبوظبي على الأعمال المبتكرة التي تقود مسيرة التغيير والتحوّل على مستوى العالم.

الأصول الرقمية

من جانبه، أشار ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي إلى تسارع نموّ القطاع الرقمي حاليا الذي برز تقنيات ومنظومات جديدة قادرة على تغيير العالم مثل «الويب 3».

وأضاف المهيري: سيساعد هذا التحالف الشركات الناشئة وشركات الأصول الرقمية على الاستفادة من منظومة سوق أبوظبي العالمي المتنوعة ومن البيئة التنظيمية التقدمية التي يوفّرها من خلال بنيته التحتية المبتكرة ذات مستوى عالمي.