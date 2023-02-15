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«جيرا» و«طاقة» تتعاونان في مشاريع إزالة الكربون

«جيرا» و«طاقة» تتعاونان في مشاريع إزالة الكربون
16 فبراير 2023 01:50

طوكيو (رويترز) 

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قالت جيرا، أكبر شركة لإنتاج الطاقة في اليابان، أمس، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» لاستكشاف فرص تطوير مشاريع إزالة الكربون، مثل مشاريع الهيدروجين والأمونيا.
وأفادت جيرا في بيان بأنها وشركة الطاقة ستدرسان تطوير مشاريع للطاقة الحرارية منخفضة أو معدومة الانبعاثات ومشاريع أخرى صديقة للبيئة في الشرق الأوسط بشكل أساسي. والخطوة جزء من جهودهما للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لمعالجة تغير المناخ عالمياً.وترى جيرا أن الشرق الأوسط، الغني بمصادر الطاقة المتجددة، قاعدة إنتاج واعدة للهيدروجين الأخضر والأمونيا وتهدف إلى إنشاء سلسلة إمداد عالمية تجمع بين تطوير الطاقة المتجددة على نطاق واسع والطاقة الحرارية الخالية من الانبعاثات.

اليابان
أبوظبي
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شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
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