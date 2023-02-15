الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 50% من «توتال إنرجيز للتسويق مصر»

«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 50% من «توتال إنرجيز للتسويق مصر»
16 فبراير 2023 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد فؤاد يعود بـ «علو السما»
"أدنوك" تسلم ألمانيا أول شحنة غاز طبيعي مسال من الشرق الأوسط

أنجزت شركة أدنوك للتوزيع استحواذها على حصة 50% من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»، من «توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس».
ويمثل إتمام هذه الصفقة المهمّة التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو من العام الماضي أول حضور رسمي لـ«أدنوك للتوزيع» في السوق المصري، حسب ما أعلنت الشركة في بيان.
ومن المتوقع أن تعزز الصفقة من أرباح أدنوك للتوزيع قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وذلك بعد مرور العام الأول على استكمال عملية الاستحواذ (زيادة بنسبة 6% على أساس توحيد البيانات بنسبة 100%).
تُعد شركة «توتال إنرجيز مصر» واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر مع علامة تجارية قوية وسجل حافل بالنجاحات. ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن مسيرة «أدنوك للتوزيع» وخططها للتوسّع دولياً. وتشمل الشراكة محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات، تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد على 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.
ويُعدّ توسع أدنوك للتوزيع في مصر خطوة مهمة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً.وافتتحت أدنوك للتوزيع 68 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «نحن سعداء بدخولنا سوقاً سريع النمو مثل السوق المصري الذي يذخر بإمكانيات كبيرة في مجال توزيع الوقود وحلول التنقل. كما أن وجود «توتال إنرجيز» كشركاء لنا يضفي المزيد من القوة والاستقرار على هذه الشراكة، ونتطلع إلى توطيد أواصر التعاون معهم، وتعزيز فرص النمو المحتملة في المنطقة».
وأضاف: «كما يمثل إكمال هذه الصفقة علامة بارزة في مسيرة أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، ويؤكد على قدرتنا على التوسع في الأسواق الدولية الواعدة والتزامنا باستراتيجيتنا للنمو الذكي، خاصةً أن جمهورية مصر العربية الشقيقة تُعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، ونتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها».

أدنوك للتوزيع
مصر
أدنوك
آخر الأخبار
من طاجيكستان
عربي ودولي
وفاة 15 طاجيكياً بسبب الانهيارات الجليدية
اليوم 15:48
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
الرياضي
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
اليوم 15:45
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©