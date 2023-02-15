«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 50% من «توتال إنرجيز للتسويق مصر»

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت شركة أدنوك للتوزيع استحواذها على حصة 50% من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»، من «توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس».

ويمثل إتمام هذه الصفقة المهمّة التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو من العام الماضي أول حضور رسمي لـ«أدنوك للتوزيع» في السوق المصري، حسب ما أعلنت الشركة في بيان.

ومن المتوقع أن تعزز الصفقة من أرباح أدنوك للتوزيع قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وذلك بعد مرور العام الأول على استكمال عملية الاستحواذ (زيادة بنسبة 6% على أساس توحيد البيانات بنسبة 100%).

تُعد شركة «توتال إنرجيز مصر» واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر مع علامة تجارية قوية وسجل حافل بالنجاحات. ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن مسيرة «أدنوك للتوزيع» وخططها للتوسّع دولياً. وتشمل الشراكة محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات، تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد على 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

ويُعدّ توسع أدنوك للتوزيع في مصر خطوة مهمة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً.وافتتحت أدنوك للتوزيع 68 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «نحن سعداء بدخولنا سوقاً سريع النمو مثل السوق المصري الذي يذخر بإمكانيات كبيرة في مجال توزيع الوقود وحلول التنقل. كما أن وجود «توتال إنرجيز» كشركاء لنا يضفي المزيد من القوة والاستقرار على هذه الشراكة، ونتطلع إلى توطيد أواصر التعاون معهم، وتعزيز فرص النمو المحتملة في المنطقة».

وأضاف: «كما يمثل إكمال هذه الصفقة علامة بارزة في مسيرة أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، ويؤكد على قدرتنا على التوسع في الأسواق الدولية الواعدة والتزامنا باستراتيجيتنا للنمو الذكي، خاصةً أن جمهورية مصر العربية الشقيقة تُعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، ونتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها».