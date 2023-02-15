أرباح «موانئ أبوظبي» تنمو 53% إلى 1.3 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الماضي 41% نمواً في الإيرادات إلى 5.5 مليار درهم، و53% زيادة في صافي الأرباح لتبلغ 1.3 مليار درهم.

وحققت الشركة زيادة في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.2 مليار درهم خلال عام 2022، ونتيجة للنمو العضوي، زادت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري درهم.

وبلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 39.8% خلال عام 2022، وارتفعت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 0.26 درهم لكامل عام 2022، مقارنة مع 0.22 درهم خلال عام 2021. ووصل حجم التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 1.6 مليار درهم خلال 2022، مما يعني تحويلاً نقدياً بنسبة 74%، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي الموجه نحو النمو العضوي 5.6 مليار درهم خلال 2022 مع مواصلة المجموعة تنفيذ خطط الاستثمار الرأسمالي العضوي.

وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 4.33 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) خلال 2022، بنمو 28% على أساس سنوي والذي يعزى إلى مواصلة تحسن الإشغال في محطتي الحاويات الحاليتين.

وشهدت عمليات شحن البضائع المدحرجة ونقل المسافرين عبر السفن السياحية انتعاشاً قوياً بفعل تخفيف القيود من جراء جائحة (كوفيد-19)، أما قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، فقد شهد خلال العام 2022 توقيع عقود تأجير جديدة لمساحة صافية بلغت 4.2 كيلومتر مربع.

وفي القطاع البحري، تم تسجيل معدلات نمو قوية في جميع المؤشرات التشغيلية، بما في ذلك أسطول السفن، ومعدلات رسو السفن، وأحجام الشحن البحري الإقليمي للحاويات، وأحجام إعادة الشحن، وأنشطة الخدمات البحرية.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة نمواً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 1.658 مليار درهم خلال 2022.