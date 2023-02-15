%17 نمو أرباح «إعمار للتطوير»

دبي (الاتحاد)

حقّقت شركة «إعمار للتطوير» خلال العام الماضي أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنحو 4.22 مليار درهم، وسجلت 17% نمواً في صافي الربح، إلى 3.81 مليار درهم مقارنة بالعام 2021.

وسجّلت «إعمار للتطوير» 12% ارتفاعاً في مبيعاتها خلال العام الماضي إلى 30.71 مليار درهم مقارنة بـ 27.44 مليار درهم في عام 2021. وأطلقت «إعمار للتطوير» خلال العام الفائت 28 مشروعاً.

وارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 41.34 مليار درهم، والتي تحتسب إيراداتها خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: «واصلت شركة إعمار للتطوير مسارها في تحقيق زيادة المبيعات والربحية، حيث إننا نشهد طلباً متزايداً على المجمّعات والمرافق المميّزة التي نقدّمها، وذلك في جميع قطاعات محفظتنا، من التجزئة والضيافة والترفيه. ونحن مستمرّون في سعينا إلى تصميم مشاريع التطوير العمراني المبتكرة وتخطيط الأماكن الحديثة بما يتلاءم مع أنماط الحياة المستقبلية».