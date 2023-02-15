الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

%17 نمو أرباح «إعمار للتطوير»

%17 نمو أرباح «إعمار للتطوير»
16 فبراير 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة

حقّقت شركة «إعمار للتطوير» خلال العام الماضي أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنحو 4.22 مليار درهم، وسجلت 17% نمواً في صافي الربح، إلى 3.81 مليار درهم مقارنة بالعام 2021.
وسجّلت «إعمار للتطوير» 12% ارتفاعاً في مبيعاتها خلال العام الماضي إلى 30.71 مليار درهم مقارنة بـ 27.44 مليار درهم في عام 2021. وأطلقت «إعمار للتطوير» خلال العام الفائت 28 مشروعاً.
وارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 41.34 مليار درهم، والتي تحتسب إيراداتها خلال السنوات القادمة.
وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: «واصلت شركة إعمار للتطوير مسارها في تحقيق زيادة المبيعات والربحية، حيث إننا نشهد طلباً متزايداً على المجمّعات والمرافق المميّزة التي نقدّمها، وذلك في جميع قطاعات محفظتنا، من التجزئة والضيافة والترفيه. ونحن مستمرّون في سعينا إلى تصميم مشاريع التطوير العمراني المبتكرة وتخطيط الأماكن الحديثة بما يتلاءم مع أنماط الحياة المستقبلية».

إعمار للتطوير
شركة إعمار
شركة إعمار للتطوير
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
من طاجيكستان
عربي ودولي
وفاة 15 طاجيكياً بسبب الانهيارات الجليدية
اليوم 15:48
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
الرياضي
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
اليوم 15:45
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©