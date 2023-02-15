«اتصالات من &e» تستحوذ على «سيرفيس ماركت»

أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت «اتصالات من &e»، بالكامل على شركة Service Souk DMCC والمعروفة باسم ServiceMarket. يأتي هذا الاستحواذ ليتماشى مع استراتيجية المجموعة التي تركز على تمكين العملاء، وتعزيز مكانة وفعالية منصة «بسمات» (Smiles) بين منصات التسوق عبر الإنترنت، وتنوع محفظة أعمالها وخدماتها، حسب ما أفادت المجموعة في بيان أمس.

وتعتبر ServiceMarket منصة إلكترونية رائدة في تقديم الخدمات المنزلية، حيث تقدم حالياً أكثر من 40 نوعاً من الخدمات التي تغطي العديد من القطاعات عبر مختلف أنحاء ومناطق دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال مكانتها الرائدة في السوق المحلية، فستسهم الشركة في تعزيز قوة وأهمية وتنوع الخدمات الحالية التي تقدمها «اتصالات من e&» عبر منصة «بسمات»، والتي تتضمن بالفعل خدمات طلب وتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت، إضافة إلى القدرة على كسب واسترداد النقاط في أكثر من 10 آلاف منفذ في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ومن خلال هذه الخطوة تؤكد «اتصالات من &e» على التزامها الدائم بالمساهمة في تحقيق طموحات وتطلعات دولة الإمارات في رقمنة الخدمات والحلول التي تقدمها للعملاء، وذلك عبر توفير أحدث الحلول الرائدة والمبتكرة، وتسخير التقنيات المتقدمة، وزيادة انتشار الخدمات الرقمية، وهو ما سيسهم في دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى تحول اقتصاد الدولة إلى اقتصاد رقمي.

سوق الخدمات المنزلية

قال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات من &e»: «أظهر سوق الخدمات المنزلية عبر الإنترنت نمواً قوياً على مدى السنوات القليلة الماضية، خاصة مع تزايد أعداد المستهلكين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة. يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجيتنا الرامية إلى مواصلة إثراء تجارب عملائنا، ووضع مجموعة من الخدمات الرقمية الرائدة والمبتكرة بين أيديهم، وبما يسهم كذلك في تنويع محفظة أعمالنا».