أرباح غير مسبوقة لـ123 شركة مدرجة في أسوق المال الإماراتية

تجاوزت الأرباح الصافية لـ123 شركة وطنية مُدرجة في أسواق المال المحلية حاجز 191 مليار درهم خلال العام الماضي، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد -19». وأظهرت الإفصاحات المعلنة، أن الأرباح الصافية للشركات والبنوك المدرجة خلال 2022 زادت 60% أو ما يعادل 72 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 118 ملياراً و983 مليون درهم خلال العام 2021.

سوق أبوظبي

واستحوذت 77 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعد تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 137 مليار و384 مليون درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 71% مقابل 80 ملياراً و326 مليون درهم في العام 2021، ما يعني زيادة تعادل أكثر من 57 مليار درهم.

ووصلت أرباح 46 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 53 ملياراً و506 ملايين درهم في العام الماضي 2022، بنمو قدره 38% مقابل نحو 38 ملياراً و657 مليون درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 14.85 مليار درهم.

قطاع البنوك

استحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية مع تحقيق 18 بنكاً أرباحاً صافية بنحو 50 ملياراً و319 مليون درهم في العام الماضي، بنمو بنسبة 32%، مقارنة بنحو 38 ملياراً و111 مليون درهم في العام 2021.

«العالمية القابضة» في الصدارة

وتصدرت شركة «العالمية القابضة» قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية بعد أن سجلت 175% ارتفاعاً في صافي الأرباح إلى 31.86 مليار درهم. وحققت «ملتيبلاي» صافي أرباح بقيمة 18.56 مليار درهم. ووصلت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي الأول» إلى 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بارتفاع 7%، وارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني» 40% إلى 13 مليار درهم.

وسجلت مجموعة «الفا ظبي» صافي أرباح بقيمة 10.6 مليار درهم في العام الماضي مقابل 5.16 مليار درهم في 2021. وبلغت الأرباح الموحدة العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين لمجموعة «أي آند - اتصالات سابقاً» نحو 10 مليارات درهم بزيادة 7.4% وارتفعت الإيرادات إلى 52.4 مليار درهم.

ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، في تحقيق صافي أرباح تجاوز 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها مليارا درهم، فيما سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إيرادات بنحو 27.4 مليار درهم وصافي أرباح بـ8 مليارات درهم.

ونمت الأرباح الصافية لشركة «إعمار العقارية» 80% إلى 6.8 مليار درهم، بينما حققت «إعمار للتطوير» 17% نمواً في صافي الربح إلى 3.8 مليار درهم.

وزادت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي التجاري» إلى 6.434 مليار درهم في 2022، بنمو 23%، ونمت أرباح «بنك دبي الإسلامي» 26% إلى 5.55 مليار درهم.

وتمكنت «فيرتيجلوب» من زيادة إيراداتها بنسبة 52% لتصل إلى 5 مليارات دولار، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 75% إلى 1.3 مليار دولار، فيما نجحت «بروج» من تحقيق أرباح صافية بقيمة 1.4 مليار دولار. وزاد صافي أرباح «بنك المشرق» إلى 3.7 مليار درهم، وارتفعت الأرباح التشغيلية 39.2% إلى 4.4 مليار درهم.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداء قياسياً مع وصول صافي الأرباح إلى 3.62 مليار درهم بنمو 55% على أساس سنوي.

الدار العقارية

وارتفعت أرباح «الدار العقارية» على أساس سنوي بنسبة 35% إلى 3.1 مليار درهم في 2022، بينما زادت إيراداتها 31% إلى 11.2 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الإجمالية 4.7 مليار درهم بنمو 31%.

وحققت شركة «أدنوك للحفر» صافي أرباح استثنائي خلال 2022 وصل إلى 2.95 مليار درهم بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي، وسجلت ارتفاعاً قوياً في إيراداتها إلى 9.82 مليار درهم. وزادت أرباح شركة «أدنوك للتوزيع» 22% على أساس سنوي إلى 2.75 مليار درهم.