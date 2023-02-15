«الاتحادية للضرائب» تنظم فعالية «الدعم الضريبي»

العين (الاتحاد) نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل مؤخراً في مدينة العين بهدف توفير التوعية للخاضعين للضريبة، ورفع مستوى الامتثال الطوعي بالتشريعات الضريبية. وأجاب فريق الهيئة خلال ورشة العمل التي عُقدت في مركز تدبير – الهيلي مول في مدينة العين على جميع استفسارات أصحاب الأعمال المُشاركين، وتم تقديم الدعم المعرفي لهم، لتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال الإجراءات الإلكترونية للتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المبالغ المُستحقة، واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد. وأكدت الهيئة أن ورشة العمل الأولى ضمن مبادرة «الدعم الضريبي» التي عقدت في دبي خلال الشهر الماضي حققت نجاحاً ملحوظاً، وشهدت استجابة كبيرة من قطاعات الأعمال، مُشيرة إلى ان ممثلي الهيئة الاتحادية للضرائب يتواجدون في أماكن انعقاد فعاليات المُبادرة للإجابة على استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال حول التسجيل وغيره من الالتزامات الضريبية بالإضافة إلى تشجيع الخاضعين للضريبة الذين لم يسجلوا على الإسراع للتسجيل تجنباً للغرامات، وكذلك التعريف بكيفية تقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية وفق المُهل المحددة، وتنفيذ الإجراءات الأخرى عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية. وأضافت الهيئة أنها ستواصل تنظيم فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي» لتشمل جميع إمارات الدولة بالتعاون مع العديد من المراكز والجهات المعنية، حيث يقوم ممثلو الهيئة بجولات متتالية لاستقبال دافعي الضرائب وتقديم المُساندة اللازمة والتوعية الضريبية لهم لتسهيل قيامهم بالإجراءات المطلوبة لرفع نسبة الامتثال الضريبي في الدولة.