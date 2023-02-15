1.7 مليار درهم تداولات عقارات دبي

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 384 مبايعة بقيمة 966.26 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 160.87 مليون درهم، و350 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 805.39 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 548.97 مليون درهم، منها 11 رهن أراض بقيمة 65.53 مليون درهم، و67 رهن فلل وشقق بقيمة 483.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 190 مليون درهم، وأخرى في منطقة البدع بقيمة 182 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 48 هبة بقيمة 186.61 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 53 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 32 مليون درهم.