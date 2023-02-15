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الاقتصادي

تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأميركية

تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأميركية
15 فبراير 2023 11:57

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع جديد في ظل تقارير عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة المتحدة لأعلى مستوياتها منذ منتصف 2021 إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى مما يزيد جاذبية المواد الخام في السوق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط تراجع صباح اليوم إلى نحو 78 دولار للبرميل بعد تراجعه أمس بنسبة 1.4%.

وقالت مصادر مطلعة إن معهد البترول الأميركي الخاص سجل ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10.5 مليون برميل، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعها بمقدار مليوني برميل فقط.

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