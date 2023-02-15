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الاقتصادي

انخفاض الذهب بعد بيانات التضخم الأميركية

الذهب يتراجع ويخسر في التعاملات الفورية
15 فبراير 2023 11:40

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2021 مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد السياسة النقدية.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1845.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش، بعدما هوت لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير أمس الثلاثاء. وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1856.60 دولار.

ويثني ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين عن وضع أموالهم في أصول لا تدر عائدا مثل الذهب.

وأضاف "لكن مع تباطؤ الزخم النزولي بالسوق وإغلاق الذهب مستقرا (أمس الثلاثاء) بالرغم من ارتفاع التضخم ربما يواجه المسار نقاط مقاومة أقل (ويتجه إلى) ارتفاع طفيف عن المستويات الحالية".

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة الشهر الماضي تماشيا مع التوقعات. وفي 12 شهرا حتى يناير، ارتفع المؤشر 6.4 بالمئة وهي أقل زيادة منذ أكتوبر تشرين الأول 2021 لكنها أعلى قليلا مما كان متوقعا.

وقال مسؤولون بالمركزي الأميركي أمس الثلاثاء إن البنك يحتاج للاستمرار في زيادة أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار الفضة في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.74 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 927.06 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1493.76 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس آب 2019 في الجلسة الماضية.

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المصدر: رويترز
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الذهب
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