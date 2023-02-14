24.3 مليار درهم أرباح 6 شركات طاقة في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أرباح 6 شركات طاقة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن قطاعات الطاقة، والمرافق، والمواد الأساسية، إلى 24.3 مليار درهم العام الماضي، مقابل 19.8 مليار درهم خلال 2021، بنمو %23.

وارتفعت أرباح 4 شركات تابعة لـ «أدنوك»، وهي أدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر، والمدرجتان ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، إلى 15.62 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 12.6 مليار خلال 2021، بنمو %24. كما صعدت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، والمدرجة ضمن قطاع المرافق، إلى 8 مليارات درهم بنهاية عام 2022، مقابل 6 مليارات عام 2021، بنمو %35، فيما بلغ صافي أرباح «دانة غاز»، بقطاع الطاقة، نحو 667 مليون درهم العام الماضي، مقارنةً بـ 1.16 مليار درهم عام 2021. وكشفت شركات «فرتيجلوب» و«أدنوك للتوزيع» و«بروج»، التابعة لأدنوك، عن توزيعات نقدية عن العام 2022 تصل إلى 11.5 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة لطاقة نحو 5.7 مليار درهم.

أدنوك للتوزيع

حققت «أدنوك للتوزيع» خلال عام 2022، أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.52 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي ليبلغ 2.75 مليار درهم خلال 2022.

وفي إطار سياسة توزيع الأرباح المقررة، أوصى مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الثاني من العام 2022.

ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم).

فيرتيجلوب

ارتفعت إيرادات، فيرتيجلوب، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي» وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعام 2022 بنسبة 52% لتصل إلى 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2021.

وزادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59% لتصل إلى 2.5 مليار دولار، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 75% ليصل إلى 1.3 مليار دولار (4.78 مليار درهم).

وكشفت الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 700 مليون دولار سيتم دفعها في أبريل 2023، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2022 بالكامل إلى 1.45 مليار دولار (5.33 مليار درهم).

بروج للبتروكيماويات

وبلغ صافي أرباح شركة بروج بي إل سي «بروج»، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، خلال العام الماضي 1.4 مليار دولار (5.14 مليار درهم)، مقابل 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) عام 2021، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله 2.6 مليار دولار.

وحققت بروج زيادة في الإيرادات بنسبة 8.2% بلغت 6.7 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل نمو إجمالي مبيعات البولي أوليفينات خلال هذه الفترة بنسبة 14.9%.

وبفضل تدفقاتها النقدية الجيدة وأدائها التشغيلي القوي، تؤكد بروج التزامها بدفع إجمالي 975 مليون دولار كتوزيعات أرباح للمساهمين بعد مرحلة الطرح العام عن عام 2022، ودفع 1.3 مليار دولار على الأقل للسنة المالية 2023، كما قامت الشركة بدفع أرباح مؤقتة بقيمة 325 مليون دولار للمساهمين في أكتوبر 2022.

مجموعة طاقة

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» خلال العام 2022، إيرادات بقيمة 50 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.3% مقارنةً بالعام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز، وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6.7%، فيما بلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها ملياري درهم، وبنمو 35% مقارنة بعام 2021، مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وانخفاض نفقات الاستهلاك الذي دعم بدوره نمو الدخل الصافي.

واقترح مجلس إدارة مجموعة «طاقة» الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقدية المقرّرة للسنة المالية 2022 بقيمة 3.3 فلس لكلّ سهم (3.7 مليار درهم)، وبذلك، بلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة لعام 2022 قيمة 5.1 فلس لكلّ سهم (5.7 مليار درهم).

دانة غاز

بلغ صافي أرباح «دانة غاز» 667 مليون درهم (182 مليون دولار) خلال العام 2022 مقارنةً بـ 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار) في عام 2021.

وسجّلت دانة غاز، قبل احتساب مصادر الدخل والمخصصات الأخرى، صافي أرباح مُعدل بقيمة 718 مليون درهم (196 مليون دولار) مقارنةً بـ 469 مليون درهم (128 مليون دولار) خلال العام 2021، بزيادة نسبتها 53%، وجاء هذا النمو القوي في الأرباح على أساس سنوي بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز والتزام الشركة المستمر بخفض التكاليف.

أدنوك للحفر

حققت شركة «أدنوك للحفر» صافي أرباح خلال 2022 وصل إلى 2.95 مليار درهم (802 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركة للعام 2022 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 4.52 مليار درهم (1.23 مليار دولا) بهامشٍ تجاوزت نسبته 46% بسبب التقدم الجيد في تعزيز كفاءة التكلفة، وسجلت ارتفاعاً قوياً في إيراداتها خلال العام 2022 لتصل إلى 9.82 مليار درهم (2.67 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بعام 2021.

وحققت الشركة، خلال الربع الرابع من عام 2022، أعلى إيرادات ربع سنوية للشركة على الإطلاق بلغت 2.69 مليار درهم (733 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي، وبلغ صافي الأرباح 859.37 مليون درهم (234 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 61%.

وفي ضوء الأداء القوي والمتميز لعام 2022 وسياسة توزيع الأرباح، فإن التوقعات تشير إلى زيادة الأرباح النهائية لعام 2022 بنسبة 5% كحد أدنى، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية والرائدة لكل سهم على مدار خمس سنوات، والتي تؤكد التزام الشركة بتوفير قيمة مستدامة لمساهميها.