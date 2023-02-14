5.8 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»

أبوظبي (وام)

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه، في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 5.8 مليار درهم، مدعوماً بإعلان الشركات عن أرباح قوية، وتوزيعات سخية لعام 2022.

وأغلقت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء مع نمو مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.1% ليغلق عند 9941.5 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.1% ليبلغ مستوى 10020.37 نقطة.

ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3459.1 نقطة مع تعرضه لعمليات جني أرباح بعد صعوده على مدار 9 جلسات متتالية، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية منذ ديسمبر 2021.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.139 تريليون درهم في نهاية جلسة، أمس الأول، إلى 3.144 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.543 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و601.08 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.58 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و283.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 345.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «العالمية القابضة» 0.25% و«ملتيبلاي» 1.3% و«أبوظبي التجاري» 0.56% و«الدار العقارية» 0.21% و«موانئ أبوظبي» 0.17%. كما صعد «طاقة» 0.95% مع إعلان الشركة عن أرباح سنوية قوية واقترح مجلس إدارتها للدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقدية المقرّرة للسنة المالية 2022 بقيمة 3.3 فلس لكلّ سهم بإجمالي 3.713 مليار درهم.

وزاد «فيرتيجلوب» 0.49% مع إعلان الشركة توزيعات أرباح عن النصف الثاني من العام الماضي بقيمة 700 مليون دولار سيتم دفعها في أبريل 2023، فيما ارتفع «أبوظبي الوطنية للتأمين» 3.35% مع إعلان الشركة تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 377.9 مليون درهم في 2022.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 320.9 مليون درهم، تلاه «الفا ظبي» بسيولة جاوزت 121.8 مليون درهم، ثم «فيرتيجلوب» جاذباً نحو 106.9 مليون درهم.

سوق دبي

في سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 0.34% و«دبي الإسلامي» 0.17% و«شعاع كابيتال» 2.1% و«أرامكس» 0.84% و«سالك» 0.38% و«تيكوم» 0.43%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 104.08 مليون درهم، وأغلق عند 5.77 درهم، تلاه «العربية للطيران» بسيولة 54.6 مليون درهم وأقفل عند 2.31 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 22.6 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 13.6 درهم.