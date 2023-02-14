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الاقتصادي

«أوبك» تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط 2.32 مليون برميل يومياً

«أوبك» تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط 2.32 مليون برميل يومياً
15 فبراير 2023 02:44

لندن (رويترز) 

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قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، أمس، إن الطلب العالمي على النفط يرتفع هذا العام 2.32 مليون برميل يومياً أو 2.3 بالمئة.
وزادت التوقعات بمئة ألف برميل يومياً مقارنة بتوقعات المنظمة الشهر الماضي.
ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2023 في أول مراجعة لها بالرفع لها منذ شهور، مشيرة إلى تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19 وآفاق أقوى قليلاً للاقتصاد العالمي.
وقالت أوبك في التقرير «مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون تعافي الصين من قيود السفر المفروضة وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم».
وأشارت إلى أن «القلق يتعلق بعمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في الصين وما يترتب على ذلك من تأثير على الطلب على النفط». وبدت أوبك متفائلة إزاء آفاق الاقتصاد العالمي إذ رفعت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2023. لكنها قالت أيضاً إن التباطؤ النسبي لا يزال واضحاً في إشارة إلى ارتفاع التضخم وتوقعات المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة.
وأظهر التقرير أيضاً أن إنتاج أوبك من النفط الخام تراجع في يناير بعد أن تعهد تحالف أوبك بلس الأوسع نطاقاً بخفض الإنتاج لدعم السوق. وانخفض الإنتاج في السعودية والعراق وإيران، مما عوض الزيادات في دول أخرى.
وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط الخام في يناير تراجع 49 ألف برميل يومياً إلى 28.88 مليون برميل يومياً.

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