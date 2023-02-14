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أسعار القمح العالمية تحوم حول أعلى مستوى في 6 أسابيع

أسعار القمح العالمية تحوم حول أعلى مستوى في 6 أسابيع
15 فبراير 2023 02:44

باريس (رويترز) 

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سجلت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاجو تغيراً طفيفاً، أمس، لتقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع، مع استمرار التركيز على المخاطر التي تشكلها الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الحبوب في البحر الأسود.
وبقيت أسعار الذرة ثابتة تقريباً بعد ارتفاعها مع القمح في اليوم السابق. وتراجعت أسعار فول الصويا مع انخفاض أسعار دقيق الصويا بعدما اقتربت أمس الأول من أعلى مستوى في تسعة أعوام وسط الجفاف في الأرجنتين.
وهبطت عقود القمح الأكثر نشاطاً في مجلس شيكاجو للتجارة 0.06 بالمئة إلى 7.91 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 11.33 بتوقيت جرينتش.
وكانت قد سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 30 ديسمبر عند 7.96 دولار ونصف السنت متجاوزة أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجلته، أمس الأول، لكن دون الوصول إلى عتبة الثماني دولارات.
وقال توبين جوري مدير الاستراتيجية الزراعية في بنك الكومنولث الأسترالي «لا تزال الهمهمات في السوق تركز بشكل أو بآخر على المخاوف بشأن الاعتماد على إمدادات البحر الأسود على المدى القريب».

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