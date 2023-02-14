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%6.5 زيادة في عدد المنشآت الفندقية بدبي

%6.5 زيادة في عدد المنشآت الفندقية بدبي
15 فبراير 2023 02:44

دبي (وام) 

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ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 804 منشآت بنهاية العام الماضي، بزيادة 6.5% مقارنة بنحو 755 منشأة بنهاية 2021. وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن عدد المنشآت الفندقية في الإمارة زاد 8.5% مقارنة بنحو 741 منشأة جديدة في نهاية ديسمبر 2019، ما يعني إضافة 63 منشأة فندقية جديدة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. وارتفع عدد الغرف الفندقية التي توفرها هذه المنشآت إلى 146 ألفاً و496 غرفة وشقة فندقية في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 137 ألفاً و950 غرفة وشقة فندقية في نهاية 2021، ومقابل 126 ألفاً و120 غرفة وشقة فندقية في نهاية 2019.
وتوزعت المنشآت الفندقية في الإمارة بواقع 270 فندقاً مصنفة بين فئة «ثلاث نجوم» و«نجمة» توفر 28.5 ألف غرفة فندقية، و189 فندقاً من فئة «أربع نجوم» توفر 42.5 ألف غرفة، و151 فندقاً من فئة «خمس نجوم» توفر 49.5 ألف غرفة. وشملت المنشآت الفندقية في إمارة كذلك 112 منشأة للشقق الفندقية متوسطة المستوي توفر 12.78 ألف شقة و82 منشأة للشقق الفندقية الفخمة توفر 13.1 ألف شقة.

المنشآت الفندقية
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