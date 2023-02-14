أداء فنادق أبوظبي يتجاوز مستويات ما قبل «الجائحة» في يناير

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت فنادق أبوظبي، خلال شهر يناير الفائت، ارتفاعاً كبيراً في مؤشرات الأداء الرئيسية، تجاوزت معها مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، والمسجلة في الشهر ذاته من عام 2019، وفقاً للبيانات الأولية لمؤسسة «إس تي آر» العالمية. وأظهرت بيانات المؤسسة، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية المتاحة في أبوظبي، ارتفع بأكثر من 14.6% عن مستويات ما قبل «الجائحة»، ليصل إلى 508.45 درهم للغرفة، فيما ارتفع متوسط العائد على الغرف المتاحة إلى 368.16 درهم، ليتجاوز العائد المسجل في شهر يناير من عام 2019، بأكثر من 6.6%.

مؤشر الإشغال

أما على صعيد مؤشر الإشغال الفندقي، أشارت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» إلى نجاح القطاع الفندقي في الإمارة من استعادة 95% من مستويات الإشغال المسجلة في شهر يناير 2019، بعد أن بلغت في شهر يناير الماضي نحو 72.1%، مقارنة مع إشغال قدره 77.6% في الشهر ذاته من 2020، و77.8% في يناير 2019. وأوضحت بيانات المؤسسة أن فنادق أبوظبي شهدت معدلات إشغال يومي قياسية خلال شهر يناير 2023، بارتفاعها إلى 88.5% في يوم الاثنين 16 يناير وإلى 87.7% في الثلاثاء 17 يناير، ما يعكس بحسب التقرير انتعاش رحلات الأعمال.

نزلاء الفنادق

يشار إلى أن فنادق أبوظبي استقبلت 4.1 مليون نزيل فندقي خلال العام الماضي بنمو 24% مقارنة بعام 2021، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وبحسب بيانات الدائرة، زادت الإيرادات الفندقية إلى 5.4 مليار درهم في العام الماضي، بارتفاع 23% مقارنة بعام 2021.

وأوضحت الإحصاءات، أن فنادق أبوظبي، سجلت معدلات إشغال نسبتها 70% خلال العام الماضي بزيادة 0.2% مقارنة بعام 2021، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3 ليالٍ للنزيل الواحد، وبلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 263 درهماً بزيادة بنسبة 19%.

كما ارتفعت كذلك حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2022 بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021، حيث بلغ مجموع أعداد المسافرين حوالي 15.9 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة دلما ومطار صير بني ياس، أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.