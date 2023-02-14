%24 نمو معاملات «تراخيص» في «جمارك دبي»

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، من خلال دائرة التخطيط والتطوير- «تراخيص»، 24% نمواً في عدد المعاملات التجارية المنجزة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث أنجزت الدائرة 50 ألف معاملة بنمو 24%.

وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، جهود الدائرة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، ما يسهم في جعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار، من خلال تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين، واستقطاب المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم نمو الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الدائرة.

ولفت إلى أن الدائرة تسعى خلال العام الحالي إلى تحقيق معدلات نمو متنامية إيجابية في قطاعات الترخيص التجاري في مناطق التطوير الخاصة عن طريق تطوير وتحسين الخدمات بالاعتماد، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين في تلك المناطق.