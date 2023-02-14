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إطلاق «أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة»

عقب توقيع اتفاقيات الشراكة (من المصدر)
15 فبراير 2023 02:44

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي برنامج «أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة»، لتمكينها من معرفة الفرص المتاحة، وزيادة حصتها من مشتريات الشركات الكبيرة في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاعين والعام والخاص.
وفي هذا السياق، وقَّعت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقيات شراكة مع الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول بمجموعة الاتحاد للطيران، وعادل البريكي، الرئيس التنفيذي لـ «الدار للمشاريع» التابعة لشركة الدار العقارية، وجاسم الخاطري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة حديد الإمارات - أركان، وعبدالله الخطيب، المدير العام لمصنع الاتحاد للورق، للانضمام إلى برنامج «أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وبموجب الاتفاقيات، تلتزم الشركات الأربع بالمشاركة في برنامج «أبطال الشركات الصغيرة والمتوسطة» عبر توفير فرص للمشتريات بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم (7.5 مليون لكل شركة) تُرسَّى على الشركات التي تُختار في المرحلة الأولى من البرنامج.  

أبوظبي
الإمارات
الشركات الصغيرة والمتوسطة
دائرة التنمية الاقتصادية
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