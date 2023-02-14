378 مليون درهم أرباح «أبوظبي للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، خلال 2022، صافي أرباح 377.9 مليون درهم. وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «حققت الشركة أداءً قوياً من حيث نمو الإيرادات، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة 20.1% ليبلغ 5.13 مليار درهم. وتحقق هذا النمو نتيجة ارتفاع أعمال فروع التأمين للشركات 38.2%، فضلاً عن استقرار معدلات النمو لفروع تأمين الأفراد، وذلك بالرغم من المنافسة الكبيرة والضغوط التي واجهتها الأسعار».

وأضاف: «تواصل الأداء القوي في عمليات اكتتاب فروع التأمين للشركات، حيث ارتفعت أرباح الاكتتاب 13.8% مقارنة مع عام 2021. وحافظ أداء فروع التأمين على الأفراد على معدلات مستقرة بعد العودة إلى مستويات ما قبل (الجائحة)، وحققت نتائج قوية لتساهم بذلك بنسبة 34% من صافي إيرادات الاكتتاب للشركة».

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان: «مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات، سنواصل في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين المساهمة بدور رئيسي في تعزيز جهود الاستدامة لصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 257.3 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع 234.3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021، وبلغ صافي الأرباح الفنية 233.7 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع 257.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021.

من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تعكس الإنجازات المتميزة للشركة على مدار العام الأداء القوي لمختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع أرباح فروع التأمين للشركات وارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة. وبالرغم من حالة عدم اليقين السائدة على مستوى الاقتصاد العالمي ومخاوف التضخم التي تلوح في الأفق، أظهرت نتائج الشركة قدرتنا العالية على مواكبة التحديات التي تشهدها السوق ومواصلة الاستثمار في عدد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية».