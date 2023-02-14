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الاقتصادي

8 مليارات درهم صافي دخل «طاقة»

محطة تابعة لشركة طاقة (أرشيفية)
15 فبراير 2023 02:44

أبوظبي (الاتحاد) 

حقّقت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، خلال العام الماضي، إيرادات بقيمة 50 مليار درهم، بزيادة 10.3% مقارنةً بالعام الأسبق، ونمت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 6.7% إلى 20.8 مليار درهم، بلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 8 مليارات درهم، بزيادة ملياري درهم، مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وانخفاض نفقات الاستهلاك الذي دعم بدوره نمو الدخل الصافي.
بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليار درهم، بانخفاض 20.1% مقارنةً بالعام الماضي، وضخت 4.5 مليار درهم استثمارات في عام 2022، لتمويل الاستحواذ على حصّة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومشروع توريد الكهرباء إلى عمليات الإنتاج البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم، مسجّلاً انخفاض من 65 مليار درهم في نهاية العام 2021، مما أسهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.
اقترح مجلس إدارة مجموعة «طاقة» الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقدية المقرّرة للسنة المالية 2022 بقيمة 3.3 فلس لكلّ سهم (3.7 مليار درهم)، وبذلك، بلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة لعام 2022 قيمة 5.1 فلس لكلّ سهم (5.7 مليار درهم).

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اغتنام الفرص
وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «تعكس النتائج المالية القياسية التي حققتها مجموعة «طاقة» خلال عام 2022 التقدّم الذي تواصل إحرازه في مسيرتها الطموحة القائمة على اغتنام فرص السوق الجاذبة والتصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية وارتقاء درجة تصنيفها، وفقاً لأبرز المؤشرات العالمية لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمه الشركات. وواصلنا كذلك خلال العام الماضي إسهامنا بخطىً ثابتة في تحقيق أهداف دولة الإمارات المرتبطة بإزالة الكربون ودفع عجلة النمو المستدام قدماً. وفي إطار هذه المساعي الدؤوبة، استحوذت المجموعة على حصّة مسيطرة في الشركة الوطنية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة»مصدر«، في مبادرة ستدعم تحقيق هدفها لعام 2030 والمتمثل في إنتاج الطاقة المتجدّدة بنسبة 30% من مشاريع توليد الكهرباء قبل الفترة المحدّدة».

النمو والاستدامة
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «حافظت «طاقة»، خلال عام 2022، على توجّهها الاستراتيجي ونجحت في تحقيق أهدافها الرامية لتحقيق النمو وتلك المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يعكس التقدّم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة على صعيد أهدافها والتزامها الدائم بالوفاء بتعهداتها».
وأضاف: «ينعكس هذا التوجّه الاستراتيجي في نتائجنا المالية القوية لعام 2022، والتي تتيح لنا مواصلة السعي لتحقيق أهدافنا الطموحة، مع ضمان عائدات مرتفعة في الوقت نفسه. و»طاقة» تؤكد التزامها الراسخ بمسيرة النمو والاستدامة، في ظلّ حرصها الدائم على تحقيق القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء. وأنا متفائل جداً وأتطلع قدماً لما سننجزه خلال عام 2023».

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
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