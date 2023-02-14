%75 نمو صافي ربح «فيرتيجلوب»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت فيرتيجلوب، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي» ارتفاعاً في إيراداتها لعام 2022 بنسبة 52% إلى 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2021، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 59% لتبلغ 2.5 مليار دولار، ونما صافي الربح المعدل 75% إلى 1.3 مليار دولار.

وفي الربع الرابع من 2022، تراجعت الإيرادات 11% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار، إضافة إلى انخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27% لتصل إلى 472 مليون دولار، مدفوعة بانخفاض أسعار اليوريا وأعمال الصيانة في مصانعها بدولة الإمارات ومصر. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 700 مليون دولار سيتم دفعها في أبريل 2023. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2022 بالكامل إلى 1.45 مليار دولار.

تحقيق الاستدامة

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيجلوب: «تواصل الشركة تحقيق نتائج مجدية بفضل استراتيجيتها التجارية المركزية، والتركيز المستمر على تنفيذ برنامج التميز التشغيلي والمشاريع والمبادرات التي تركز على تحقيق الاستدامة. ونفذنا بنجاح وأمان عدة عمليات للصيانة الدورية في مصانع الشركة خلال عام 2022، شملت أعمال الصيانة التي قمنا بها في مصانعنا في دولة الإمارات ومصر في الربع الرابع من عام 2022، ولا يوجد حالياً أي عمليات مخططة للصيانة في هذه المصانع في عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بسجل طلبات جيد خلال الربع الأول من عام 2023».

وأضاف: «نتوقع ارتفاع الطلب على منتجاتنا الصناعية، مما يدعم الأمونيا بشكل أساسي، مدفوعاً بالتعافي في الصين وانخفاض أسعار الطاقة التي تعزز الطلب الصناعي العالمي مع تحسن آفاق النمو على مستوى العالم».