«آيرينا»: 16 جيجاوات القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة الكهرومائية بالشرق الأوسط

أبوظبي (وام)

كشفت الوكالة الدولة للطاقة المتجددة «آيرينا» عن وصول القدرة الإنتاجية من توليد الطاقة الكهرومائية وتشغيلها في منطقة الشرق الأوسط، لأكثر من 16 جيجاوات خلال عام 2021.

وأضافت «آيرينا»، في تقرير جديد بعنوان «الدور المتغير للطاقة الكهرومائية: تحديات وفرص»، أن التقرير يرسم ملامح تحول الطاقة الكهرومائية ووضع رؤية لتحقيق إمكاناتها عبر تعديل طريقة تصميم أصول المتغيرات وتشغيلها وصيانتها.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في تعليقه على التقرير، إن الطاقة الكهرومائية كانت مصدراً فعالاً لتوليد الطاقة النظيفة لأكثر من قرن، مشيراً إلى التطور السريع لمشهد الطاقة مما يتطلب إعادة النظر في دور الطاقة الكهرومائية.

وأضاف أنه من المهم إعادة تقييم دور الطاقة المستقبلي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تزيد من إمكاناتها وضمان استدامتها ومرونتها مع تغير المناخ. ووفقاً لسيناريو آيرينا المتمثل في وقف ارتفاع درجات الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية، فإن السعة المركبة للطاقة الكهرومائية وسعة تخزينها يجب أن تتضاعف بحلول عام 2050، وذلك لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس وإزالة الكربون تماماً.