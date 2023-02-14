الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«دو» تسجل 1.22 مليار درهم

«دو» تسجل 1.22 مليار درهم
15 فبراير 2023 02:44

دبي (الاتحاد)

سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال العام الماضي 9.2% نمواً في الإيرادات إلى 12.75 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح 1.22 مليار درهم. وحققت الإيرادات خلال الربع الرابع 8% نمواً. ونمت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12% إلى 5.14 مليار درهم. وبلغ حجم النفقات الرأسمالية 2.2 مليار درهم. 
وأوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 24 فلساً للسهم، منها 11 فلساً تم توزيعها كأرباح مرحلية في شهر أغسطس 2022.  

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
رئيس الدولة: الإمارات تدعم مبادرات الوحدة والبناء والتنمية في السودان

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «كان عام 2022 مميزاً بكل المقاييس، فقد سجلت أعمالنا أداءً استثنائياً بفضل البيئة الاقتصادية المتميزة والقوية المدعومة بالنمو السكاني والانتعاش الملحوظ والمستمر بالأنشطة السياحية ونمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات».

بدوره، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «ساعدنا نموذج أعمالنا الجديد وتركيزنا المتزايد على تعزيز الابتكار والتنفيذ الدقيق لخططنا واستراتيجياتنا على تحقيق أرباح قوية».

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
الإمارات
آخر الأخبار
موضوعية
دنيا
عصير فاكهة يخفض مستويات السكر في الدم خلال"دقائق"
اليوم 07:55
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©