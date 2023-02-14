«دو» تسجل 1.22 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال العام الماضي 9.2% نمواً في الإيرادات إلى 12.75 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح 1.22 مليار درهم. وحققت الإيرادات خلال الربع الرابع 8% نمواً. ونمت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12% إلى 5.14 مليار درهم. وبلغ حجم النفقات الرأسمالية 2.2 مليار درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 24 فلساً للسهم، منها 11 فلساً تم توزيعها كأرباح مرحلية في شهر أغسطس 2022.

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «كان عام 2022 مميزاً بكل المقاييس، فقد سجلت أعمالنا أداءً استثنائياً بفضل البيئة الاقتصادية المتميزة والقوية المدعومة بالنمو السكاني والانتعاش الملحوظ والمستمر بالأنشطة السياحية ونمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات».

بدوره، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «ساعدنا نموذج أعمالنا الجديد وتركيزنا المتزايد على تعزيز الابتكار والتنفيذ الدقيق لخططنا واستراتيجياتنا على تحقيق أرباح قوية».