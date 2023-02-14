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«جمارك أبوظبي» تحتفي بشهر الابتكار

«جمارك أبوظبي» تحتفي بشهر الابتكار
15 فبراير 2023 02:44

أبوظبي (الاتحاد) 

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تنظم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، في نسخته الثامنة، والذي يأتي مع إعلان 2023 عام الاستدامة، أسبوع الابتكار تحت شعار «جمارك مبتكرة لمستقبل مستدام» في الفترة بين 20 و24 فبراير، والذي ستعلن خلال حفل افتتاحه عن إطلاق مشروعاً ابتكارياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها في مجال الابتكار.
وتسلط جمارك أبوظبي، خلال أسبوع الابتكار، الضوء على ثلاثة مشاريع ابتكارية أخرى تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، لخلق تجربة فريدة للعاملين والمتعاملين، حيث تستعرض مشروع التدريب عبر الهولوجرام ثلاثية الأبعاد، ومشروع التدريب الكاشف الأمني (رخصة التفتيش)، الذي يساعد على تدريب المفتشين على أجهزة الكاشف الأمني باستخدام أجهزة محاكاة، بالإضافة إلى منح رخصة مزاولة العمل على الأجهزة، ومشروع نظام التفتيش الذكي الذي يقوم بعملية التفتيش الجمركي دون الحاجة إلى تواجد العميل خلال العملية، وذلك من خلال الاتصال المرئي مع العميل باستخدام نظارات الواقع المعزز التي تربط العميل مع غرفة التحكم ومراقبة عملية التفتيش بالكامل وتسجيلها وأرشفتها.

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