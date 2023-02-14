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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

سبائك من الذهب
14 فبراير 2023 14:16

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 7.6 دولار في المعاملات الفورية مع تراجع الدولار الأميركي.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.42% أو ما يعادل 7.8 دولار لتصل إلى 1861.34 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "12:20 مساءً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2023 بما نسبته 0.43% تعادل 8.05 دولار لتصل إلى 1871.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.05% إلى 21.86 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.04% إلى 959.6 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.65% إلى 1525.53 دولار. 

 

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المصدر: وام
الذهب
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