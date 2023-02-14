20 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتحرك بنهاية 2022

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفع عدد الاشتراكات الفعالة للهاتف المتحرك في دولة الإمارات بنهاية العام 2022، لتصل إلى 20.036 مليون اشتراك، مقابل 18 مليون اشتراك في نهاية العام 2021، وبنسبة نمو بلغت 11.3%، حسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأظهرت بيانات الهيئة زيادة نسبة انتشار خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات من 207.5% بنهاية العام 2021 إلى 217.3% بنهاية العام الماضي.

واستحوذت اشتراكات الدفع الآجل «الفاتورة» على ما نسبته 21.3% من إجمالي اشتراكات الهاتف المتحرك في الدولة بنهاية العام الماضي، مقابل حصة لاشتراكات الدفع المقدم بلغت نحو 78.7%.

وزاد عدد اشتراكات الدفع الآجل بنسبة 9.63% ليصل 4.27 مليون اشتراك نهاية العام 2022، مقابل 3.892 مليون اشتراك بنهاية العام 2021.

وارتفع عدد اشتراكات الدفع المقدم بنسبة 11.8% في غضون اثني عشر شهراً ليصل إلى 15.77 مليون اشتراك بنهاية 2022، مقابل 14.108 مليون اشتراك في نهاية 2021.

وأظهرت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ارتفاع عدد اشتراكات الهاتف الثابت في الدولة بنسبة 8.1% إلى 1.992 مليون اشتراك في نهاية العام 2022، مقابل 1.842 مليون اشتراك في نهاية العام 2021، ليصعد معدل انتشار الخدمة 21.6% لكل 100 نسمة.

وزاد عدد اشتراكات النطاق العريض في الإمارات بنسبة 5.2% ليصل إلى 3.76 مليون اشتراك نهاية العام 2022، مقابل 3.573 مليون اشتراك نهاية 2021، فيما بلغ معدل انتشار الخدمة 41 اشتراكاً لكل 100 نسمة نهاية العام الماضي مقابل 39.1 لكل 100 نسمة خلال العام 2021.