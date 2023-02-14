6.2 مليار درهم استثمارات «بنوك أبوظبي» خلال نوفمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع رصيد استثمارات البنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (20 بنكاً)، في قطاع الأسهم بقيمة 400 مليون درهم في شهر نوفمبر 2022، لتبلغ قيمة محفظتها من الأسهم 6.2 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6.9%، مقارنة مع 5.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

كما أظهرت البيانات أن رصيد استثمارات البنوك التي تتخذ من دبي مقراً لها (32 بنكاً)، قد ارتفع خلال الشهر نفسه بقيمة 100 مليون درهم، تعادل نمواً بنسبة 3.7% ليبلغ 2.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة مع 2.7 مليار درهم في نهاية 2022، في حين ظل رصيد استثمارات البنوك التي تتخذ من الإمارات الأخرى مقراً لها (8 بنوك) مستقراً عند مستوى 3.2 مليار درهم دون تغيير خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن البنوك العاملة بالدولة استمرت بالتركيز على الاستثمارات الأقل مخاطرة، وهي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، لا سيما مع ارتفاع سعر الفائدة الأساس للديون المرتبطة بالدولار الأميركي والدرهم الإماراتي، حيث ارتفع رصيد استثمارات بنوك أبوظبي بنسبة 4.1% بقيمة 7 مليارات درهم، ليبلغ 178.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022 مقارنة مع 171.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022.

وزادت استثمارات بنوك دبي بنسبة 6.2% لتبلغ 58.1 مليار درهم بزيادة قدرها 3.4 مليار درهم خلال الشهر نفسه، مقارنة مع 54.7 مليار درهم في شهر أكتوبر الذي سبقه.

وأما بنوك الإمارات الأخرى، فقد زادت محفظتها الاستثمارية بقيمة 400 مليون درهم، بنمو 2.9% لتصل إلى 14.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة مع 13.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.

ويشار إلى أن حصة بنوك أبوظبي من إجمالي موجودات البنوك العاملة في دولة الإمارات، يبلغ 48.7% تعادل 1.773 تريليون درهم، في حين بلغت قيمة موجودات البنوك العاملة بدبي 1.591 تريليون درهم، بحصة تعادل 43.7%، وأما البنوك العاملة في الإمارات الأخرى، فقد بلغت موجوداتها الإجمالية 275.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بحصة تعادل 7.5% من إجمالي موجودات البنوك بالدولة.