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3.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في بداية جلسات الأسبوع

3.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في بداية جلسات الأسبوع
14 فبراير 2023 04:30

أبوظبي (وام) 

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استقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات جلسة، أمس الاثنين، بنحو 3.22 مليار درهم، موزعة بواقع 2.92 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة» و297.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 380.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 20.8 ألف صفقة.
وعزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات، أمس، مواصلاً ماراثون صعوده للجلسة التاسعة على التوالي، ليسجل أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2021 بمكاسب ناهزت 24 مليار درهم منذ مطلع فبراير الجاري، مع توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية، وتوزيعات سنوية سخية لعام 2022.
واقترب سوق دبي المالي من أعلى مستوياته في 5 أشهر مع ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.46% أو ما يعادل 15.9 نقطة وصولاً إلى مستوى 3469.77 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 20 سبتمبر الماضي، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9931.39 نقطة. 
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 3.139 تريليون درهم بنهاية جلسة الأمس، موزعة بواقع 2.537 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و601.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «دبي الإسلامي» 0.7% و«ديوا» 0.41% و«سوق دبي المالي» 0.69% و«العربية للطيران» 3.46% و«دبي للاستثمار» 0.86% و«تيكوم» 2.2% و«تبريد» 1.02%.
وفي سوق أبوظبي، ارتفع «أدنوك للحفر» بنسبة 2.06% ، كما صعد «أبوظبي الأول» 0.14% و«الجرافات البحرية» 1.17% و«طاقة» 00.96% و«الياه سات» 0.38% و«موانئ أبوظبي» 0.34%.
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 1.86 مليار درهم، تلاه «أمريكانا» بسيولة جاوزت 147.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» جاذباً أكثر من 128.6 مليون درهم.

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الأسهم المحلية
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سوق أبوظبي للأوراق المالية
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