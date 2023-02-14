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الاقتصادي

50.5 مليار درهم أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجاً

50.5 مليار درهم أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجاً
14 فبراير 2023 04:30

أبوظبي (وام)

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 ارتفع صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 50 ملياراً و479 مليون درهم خلال العام الماضي 2022، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد -19».
وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات (وام)، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 زادت بنسبة 32% أو ما يعادل 12.22 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 38 ملياراً و256 مليون درهم خلال العام 2021. 
ووصلت أرباح 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 26 ملياراً و145 مليون درهم بزيادة بمقدار 19.4% مقارنة بأرباح بقيمة 21 ملياراً و902 مليون درهم في العام 2021، فيما بلغت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 24 ملياراً و335 مليون درهم في 2022، بزيادة بنسبة 48.8% مقابل 16 ملياراً و354 مليون درهم في 2021.
واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت نحو 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع عام 2021، تلاه بنك «الإمارات دبي الوطني»، بأرباح وصلت إلى 13 مليار درهم.

البنوك الوطنية
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الإمارات
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