1.2 مليار أرباح «العربية للطيران» خلال 2022

الشارقة (الاتحاد)

سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 70% مقارنة بـ720 مليون درهم للعام 2021.

ووصل حجم إيرادات الشركة للعام 2022 إلى 5.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 65% مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2021 والبالغة 3.2 مليار درهم. وساعد النمو القوي في أعداد المسافرين، والذي تجاوز أعداد ما قبل الجائحة، الأداء المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة لعام 2022.

وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 12.8 مليون مسافر في عام 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، مسجلة بذلك زيادة قدرها 90% مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق والبالغ 6.8 مليون مسافر. وحافظ معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - للسنة المالية 2022 على معدل قوي بلغ 80%.

وأوصى مجلس إدارة «العربية للطيران» بتوزيع 15% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 15 فلساً لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس الإدارة، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.