مشاركون في مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»: دور محوري للموانئ الإماراتية في تأمين انسيابية تدفق التجارة

دبي (الاتحاد)

واصلت الموانئ الإماراتية تقديم خدماتها بكفاءة استثنائية خلال الثلاث سنوات الماضية لضمان التدفق السلس للبضائع حول العالم، ما ساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي محلياً وإقليمياً، حسب المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل.

وقال المنصوري في كلمته الافتتاحية لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لعام 2023، الذي بدأ فعالياته أمس، إن الاعتماد الفعال على التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها بالشكل الأمثل، شكل أحد أهم العوامل التي مكنت القطاع البحري من المحافظة على استمرارية الأعمال ودعم العمليات التشغيلية، لتصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في مرونة الأداء والنمو الاقتصادي.

وأضاف أن العالم واجه خلال السنوات الثلاث الماضية تحديات كبيرة، نتيجة للتقلبات في سلسلة الإمداد والتوريد الناجمة عن الوباء والاضطرابات الجيوسياسية ومع ذلك، أبدت دولة الإمارات وقطاعها البحري مرونة عالية وسرعة في الاستجابة للتغلب على تلك العقبات، وواصلت دورها في تلبية الاحتياجات العالمية.

وقال المنصوري: «انعكس التزامنا بتأمين انسيابية تدفق التجارة وسلاسل الإمداد على صدارتنا في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة في مؤشر تجارة خدمات النقل وتوريد الوقود».

وتحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، افتُتح مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لعام 2023، وشهد الحدث المتخصص في نقل البضائع السائبة ومعدات المشاريع، زيادة في عدد زواره بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى.