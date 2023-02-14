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الاقتصادي

أرباح «إمباور» تتجاوز  المليار درهم بنمو %7

أحمد بن شعفار
14 فبراير 2023 04:30

دبي (الاتحاد)

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سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، أرباحاً صافية لعام 2022 مقدارها 1.001 مليار درهم بزيادة بلغت 7%. 
وأظهرت النتائج المالية الأولية وغير المدققة لعام 2022 تسجيل الشركة إيرادات قياسية بمبلغ إجمالي مقداره 2.8 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 13.3% مقارنة بإيرادات عام 2021. 
كما أعلنت الشركة عن اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم إماراتي للنصف الثاني من عام 2022، كما هو مذكور في نشرة الإصدار. ويعكس هذا الأداء المميز الثقة الكبيرة والمستمرة في»إمباور«، والانتعاش الاقتصادي لدبي. 
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن عام 2022 كان محطة تاريخية مهمة في مسيرة «إمباور»، لاسيما بعد إدراج المؤسسة في سوق دبي المالي». وأوضح أن «إمباور» ملتزمة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 850 مليون درهم سنوياً، في العامين الأولين، بشرط موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة. 
وأشار ابن شعفار إلى أن عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق وصل بنهاية 2022 إلى أكثر من 1.463 مشروعاً ومبنى ليرتفع معها الطلب على خدمات تبريد المناطق بنسبة 13.3% عن 2021.

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي
إمباور
سوق دبي المالي
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