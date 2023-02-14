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الاقتصادي

618 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية في الدولة

أصول المصارف الإسلامية ترتفع 4.7 % بنهاية نوفمبر
14 فبراير 2023 04:30

أبوظبي (وام)

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 618.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي التي أظهرت أن أصول المصارف الإسلامية زادت خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 27.8 مليار درهم أو ما نسبته 4.7% مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
وزادت أصول المصارف الإسلامية في الدولة على أساس سنوي بنسبة 3.4% مقارنة بنحو 597.6 مليار درهم في نوفمبر 2021، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 10.3 مليار درهم أو ما نسبته 1.7% مقارنة بنحو 607.8 مليار درهم في أكتوبر 2022.
وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 402.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.3%، مقابل نحو 382.5 مليار درهم في نوفمبر 2021، وارتفع خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 5.2% مقابل نحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 435.5 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.1%، مقارنة بنحو 426.5 مليار درهم في نوفمبر 2021، بينما زادت خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 3% مقابل 422.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 104.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 23.2% أو ما يعادل 19.6 مليار درهم، مقابل استثمارات بنحو 84.6 مليار في نوفمبر 2021.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 71.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) و2.8 مليار درهم في الأسهم، و10.8 مليار درهم استثمارات أخرى. 

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%17 حصة المصارف الإسلامية
وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.021 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12%، مقارنة بنحو 2.698 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2021، وبارتفاع 10.6% خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021. ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17%. ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.485 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.6%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.8 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 17.1%. وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 406.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، موزعة بواقع 232.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، و128.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و9.4 مليار درهم في الأسهم، و36.4 مليار درهم استثمارات أخرى.

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