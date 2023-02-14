1.16 مليار درهم أرباح بنك رأس الخيمة الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل أرباح صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغت 1.16 مليار درهم، بزيادة نسبتها 53.4% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح للربع الأخير من العام 284.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 27.3% على أساس سنوي.

ووفقاً للنتائج، ارتفع إجمالي الإيرادات لعام 2022 بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.45 مليار درهم، بينما سجل الربع الأخير من عام 2022 إجمالي إيرادات بلغت 994.8 مليون درهم، بزيادة بنسبة 25.5% على أساس سنوي.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 34 فلساً للسهم الواحد، على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وأفادت البيانات أن النمو في إجمالي إيرادات السنة المالية 2022، جاء مدعوماً بتحقيق صافي إيرادات فوائد قوي بلغ 2.48 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.8% على أساس سنوي، وبلغ صافي إيرادات الفائدة للربع الرابع من العام 733.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 34.0% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي القروض والسلف 38.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تغير تركيبة الميزانية العمومية بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك. بلغت ودائع العملاء 44.9 مليار درهم، بزيادة 15.3% على أساس سنوي.

وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتبلغ 3.0% مقاربة مع 4.0% لعام 2021. وارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 181.7% من 133.7% في عام 2021، لتستمر واحدة من بين أقوى النسب في القطاع. بالتوازي مع تسارع تعافي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انحسار جائحة (كوفيد - 19) في عام 2022، دخل البنك حقبة نمو جديدة في الأداء تتسم بالتحول الجذري.